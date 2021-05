ZDA bodo letos sprejele do 62.500 beguncev

Washington, 4. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek sklenil, da bodo ZDA v letošnjem proračunskem letu, ki traja od oktobra lani do oktobra letos, sprejele do 62.500 beguncev iz tujine. Biden je tako le zvišal zgornjo mejo števila beguncev, ki jo je njegov predhodnik Donald Trump znižal na le do 15.000 na leto.