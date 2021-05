Crvena zvezda in Budućnost polfinale lige Aba odprla z zmagama

Beograd/Podgorica, 3. maja - Danes so se začeli polfinalni boji v regionalni košarkarski ligi Aba. Za začetek so košarkarji Crvene zvezde premagali Igokeo s 76:61. Na sporedu je bil še en obračun, črnogorski derbi, v katerem so košarkarji podgoriške Budućnosti premagali Mornarja iz Bara s 97:88.