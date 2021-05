Newyorške borze končale neenotno

New York, 3. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Zaloge na Wall Streetu so se v ponedeljek večinoma zvišale zaradi optimizma ob rasti ameriškega gospodarstva, izgubil pa je tehnološki indeks Nasdaq zaradi šibkih točk Amazona in drugih tehnoloških velikanov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.