Simona Kustec na Evropskem vrhu za raziskave na področju raka o inkluzivnem pristopu za obolele

Porto, 3. maja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je danes virtualno udeležila zaključnega dela Evropskega vrha za raziskave na področju raka. Zavzela se je za inkluziven pristop, ki obolelim za rakom, ozdravelim in svojcem omogoča aktivnejšo vlogo v raziskavah in možnost sodelovanja v procesu odločanja, so sporočili z ministrstva.