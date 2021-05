Ministri G7 prvič po dveh letih v živo v Londonu

London, 3. maja - Ministri članic skupine G7 so danes v Londonu začeli tridnevno srečanje, ki prvič po dveh letih poteka v živo. Na dnevnem redu so med drugim umik tujih sil iz Afganistana, sporazum o odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu, iranski jedrski program ter odnose s Kitajsko in Rusijo. Sredi junija bo v Cornwallu potekal vrh skupine G7.