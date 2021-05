Občina Domžale močno obsoja skrunitev muslimanskih nagrobnih spomenikov

Domžale, 3. maja - V Občini Domžale močno obsojajo sobotno skrunitev muslimanskih nagrobnih spomenikov in ostro zavračajo kakršnokoli nasilje in javno spodbujanje sovraštva, so danes sporočili iz občine. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa je v odzivu navedel, da takšna skrunitev pomeni žalitev celotne verske skupnosti.