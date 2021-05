Kučan v odgovoru Mustafi Ceriću zanikal, da širi ideje o delitvi BiH

Ljubljana/Sarajevo, 3. maja - Nekdanji poglavar islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Mustafa Cerić je obtožil nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana, da je on tisti, ki je leta 2011 začel z idejami o delitvi te države, ki so se izrazile v zloglasnem non-paperju. Kučan mu je danes odgovoril, da se je vedno zavzemal za celovito in suvereno BiH.