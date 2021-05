Na OZS s tremi ministri o težavah v prevozniškem sektorju in finančnih spodbudah

Ljubljana, 3. maja - Vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) se je danes na sedežu zbornice v Ljubljani sestalo z gospodarskim, infrastrukturnim in okoljskim ministrom Zdravkom Počivalškom, Jernejem Vrtovcem in Andrejem Vizjakom. Tema so bile pereče težave prevozniškega sektorja in zahteve po finančnih spodbudah zanj. Ministri so obljubili skorajšnjo pomoč.