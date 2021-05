V tem tednu cepljenje starejših od 50 let, precej cepiva ostaja neporabljenega

Ljubljana, 3. maja - V Sloveniji, kamor bo te dni dobavljenih 70.560 odmerkov cepiva, se začenja cepljenje starejših od 50 let in zaposlenih v kritični infrastrukturi. Ob podatku o precej odmerkih neporabljenega cepiva na NIJZ pojasnjujejo, da je to tudi posledica tega, da več 100.000 odmerkov, ki so jih prejeli v zadnjih dneh, še ni bilo razdeljenih cepilnim centrom.