Škofjeloški vrtec opozoril na prometni kaos in se zavzel za trajnostno mobilnost

Škofja Loka, 3. maja - Škofjeloški vrtčevski otroci in njihovi vzgojitelji so danes pripravili razstavo o trajnostni mobilnosti ter maketo o prometnem kaosu na najbolj kritičnih točkah vrtca. Vodstvu občine so podali tudi pobudo za izboljšanje prometne varnosti, poseben poudarek pa so dali prihodu v vrtec brez avtomobila.