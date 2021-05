Umrl hrvaški režiser Bogdan Žižić

Zagreb, 3. maja - V 87. letu starosti je umrl hrvaški režiser in scenarist Bogdan Žižić, so danes sporočili iz Hrvaškega avdiovizualnega centra (HAVC). Spomnili so, da je Žižić posnel več kot sto celovečercev ter kratkih in dokumentarnih filmov, za katere je prejel vrsto nagrad, tudi na mednarodnih filmskih festivalih.