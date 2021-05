Ema začela obravnavo prošnje za odobritev Pfizerjevega cepiva za otroke

Amsterdam, 3. maja - Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes začela obravnavati prošnjo podjetij Pfizer in BioNTech, da njuno cepivo proti covidu-19 odobri še za otroke, stare med 12 in 15 let. Kot so danes sporočili iz Eme, je rezultate analize podatkov mogoče pričakovati junija.