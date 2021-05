Štirje Slovenci na zadnjo postojanko svetovnega pokala v judu

Ljubljana, 3. maja - Zadnjo postojanko svetovnega pokala bo med 5. in 7. majem gostil Kazan. To je zadnje tekmovanje pred svetovnim prvenstvom v Budimpešti, ki bo med 6. in 13. junijem v Budimpešti in olimpijskimi igrami v Tokiu. Med 420 tekmovalci iz 83 držav sveta bo tudi četverica naših tekmovalcev.