V Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani danes osmi cepilni dan proti HPV

Ljubljana, 12. maja - Zdravstveni dom za študente ljubljanske univerze poziva mlade k cepljenju proti humanim papilomavirusom (HPV). Gre za najpogostejšo spolno prenosljivo okužbo in v želji po boljši zaščiti mladih danes v zdravstvenem domu za študente organizirajo osmi cepilni dan. Cepili jih bodo med 7. in 19. uro, so sporočili iz zdravstvenega doma.