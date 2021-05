Ropar bencinskega servisa v Celju v priporu

Celje, 3. maja - Celjski policisti so v petek na žalskem območju odvzeli prostost 42-letnemu Celjanu, osumljenemu ropa bencinskega servisa v Celju. Pri hišni preiskavi so našli nekaj denarja, pridobljenega v ropu ter nekaj prepovedane droge. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Celje.