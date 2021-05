Mediana: Prebivalci Slovenije večinoma ocenjujejo, da so zdravi

Ljubljana, 3. maja - Po raziskavi, ki jo je izvedel WIN International v sodelovanju z Mediano, sodelovali pa sta tudi Mediana Fides iz Hrvaške in Mediana Adria iz Srbije, se v Sloveniji in na Hrvaškem zelo zdrave počuti 12 odstotkov vprašanih in v Srbiji 17 odstotkov. Slovenci so v primerjavi s Hrvati in Srbi manj pod stresom, ugotavljajo v raziskavi.