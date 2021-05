Dnevi slovenskega filma v Budimpešti letos na daljavo

Budimpešta, 4. maja - Med 6. in 8. majem bodo prek spleta potekali peti Dnevi slovenskega filma, ki jih pripravljata Budapest Film in Slovenski filmski center v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Budimpešti. Madžarsko občinstvo si bo lahko ogledalo filme Jaz sem Frenk Metoda Pevca, Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča in Polsestra Damjana Kozoleta.