Slovenski državljan prevažal nezakonite migrante do meje z Italijo

Nova Gorica, 3. maja - S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da je 13. aprila v kraju Podsabotin ob meji z Italijo iz osebnega avtomobila slovenskih registrskih številk izstopilo več oseb, za katere je obstajal sum, da so nezakoniti migranti. Po prejetem obvestilu so ustavili 23-letnega slovenskega državljana in mu odvzeli prostost.