Svetina: Neodvisni mediji in javni servisi so temelj demokratične družbe, zato ne smejo biti talci vsakokratnih zmagovalcev volitev

Ljubljana, 3. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev izpostavlja, da so temeljna sestavina demokratične družbe tudi svobodni, pluralni in neodvisni mediji. "Neodvisni mediji in javni servisi so temelj demokratične družbe, zato ne smejo biti talci v rokah vsakokratnih zmagovalcev volitev," je poudaril.