ZNP ob dnevu svobode medijev z opozorilom o zlorabah medijev v politične namene

Ljubljana, 3. maja - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarili, da svoboda tiska pomeni tudi veliko odgovornost, ki ji nekateri zaposleni v medijih po oceni ZNP v zadnjem letu niso bili kos. Opozorili so tudi na zlorabo medijev v politične namene.