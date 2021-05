Ministrstvo podaljšalo veljavnosti terminskih vozovnic IJPP

Ljubljana, 3. maja - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je s sklepom imetnikom dnevnih, tedenskih, mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) podaljšal veljavnost. Kot so obrazložili na ministrstvu, jih ti namreč zaradi omejitev niso mogli koristiti oziroma so jih koristili v zmanjšanem obsegu.