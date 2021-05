Leben za Delo: Ustanovni kongres nove Stranke zelenih dejanj v soboto

Ljubljana, 3. maja - Nekdanji okoljski minister Jure Leben ustanavlja novo Stranko zelenih dejanj (Z.DEJ). V pogovoru za Delo je ustanovni kongres napovedal za soboto, ta bo digitalen, "posvečen programu in zabavi". Pri snovanju programa so se ukvarjali s temeljnim vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem industrije in ohranjanjem okolja, je razkril.