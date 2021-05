V Nemčiji prijeli voditelje tajnega spletnega portala s spolnimi zlorabami otrok

Wiesbaden, 3. maja - Nemški policisti so prijeli tri moške, domnevno administratorje tajnega spletnega portala, na katerem so širili posnetke spolnih zlorab otrok. Še enega moškega pa so prijeli v Paragvaju. Šlo naj bi za največji tovrstni portal na t. i. temnem spletu, je danes v Wiesbadnu sporočil nemški kriminalistični urad BKA.