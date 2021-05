Pri Vukovarju znova izbruh sovraštva do Srbov

Zagreb/Vukovar, 3. maja - V Borovu pri Vukovarju je skupina nekaj deset v črno oblečenih moških v nedeljo zgodaj zjutraj korakala skozi mesto in vzklikala gesla proti Srbom, ki predstavljajo večino v tej občini na skrajnem vzhodu Hrvaške. Skupino so v avtomobilih spremljali tudi policisti, ki so zatem sporočili, da so 14 oseb ovadili zaradi spodbujanja sovraštva in nasilja.