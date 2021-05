Pri Kinu Šiška spletni performans za glas, čelo in gib Mala dela

Ljubljana, 5. maja - Na YouTube kanalu Kina Šiška bodo ob 20. uri premierno prikazali performans Mala dela avtoric Tise Neže Herlec, Lucije Gregov in Gaje Karoline Rupnik Caruso. Mala dela je performans za glas, čelo in gib ter je niz kratkih kompozicij, v katerih se združuje in sopostavlja posamično, individualno predložen material. Ogled je brezplačen.