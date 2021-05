Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za izvajalce filmskih festivalov

Ljubljana, 3. maja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bodo prijavitelji izvajali od letos do vključno leta 2023. Razpis je namenjen podpori izvajalcev filmskih festivalov s programi za čim večjo dostopnost in razširjanje avdiovizualnih in filmskih vsebin. Rok za prijavo je 31. maj.