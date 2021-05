Premier na obisku v slovenjgraški bolnišnici odprl prostore za covidne bolnike

Slovenj Gradec, 3. maja - Premier Janez Janša je ob obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec skupaj z vodstvom bolnišnice odprl prenovljene prostore za zdravljenje covidnih bolnikov. Pohvalil je delo in načrte bolnišnice in povedal, da je zakon o investicijah v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo že skoraj dokončno usklajen. Precepljenost bomo dosegli sredi junija, je ocenil.