V Galeriji Photon razstavi Jošta Dolinška in Eli Joteve

Ljubljana, 4. maja - V Galeriji Photon so pripravili razstavi Jošta Dolinška z naslovom To Move the Sun and Earth Away in Eli Joteve z naslovom Biogram Blueprints. To Move the Sun and Earth Away je fotografski in zvočni projekt, ki obravnava človeško percepcijo okolja, Biogram Blueprints pa raziskuje digitalizacijo organskih struktur z uporabo spektra nevidne svetlobe.