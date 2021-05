Dragić z Miamijem na šesto mesto, Dončić izključen

Dallas, 3. maja - Košarkarji Miami Heat, lanski finalisti severnoameriške lige NBA, ki jih vodi tudi Goran Dragić, so v gosteh s 121:111 premagali Charlotte Hornets in se prebili na šesto mesto vzhoda. Zato pa Dallas Mavericks Luke Dončića to sezono niso našli odgovora na Sacramento Kings, saj so doma izgubili z 99:111, Dončić pa je moral predčasno v slačilnico.