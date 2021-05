Arsenal in Tottenham pričakovano do novih točk

London, 2. maja - V senci izgredov pred največjim angleškim derbijem med Manchester Unitedom in Liverpoolom, zaradi katerih je bila tekma preložena, so v nedeljo odigrali dve tekmi 34. kroga elitne angleške lige. Londonska kluba Arsenal in Tottenham sta v dvobojih z ekipa z dna prvenstvene razpredelnice zabeležila pričakovani zmagi.