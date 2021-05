Sankt Peterburg, 2. maja - Nogometaši Zenita so spet prvaki Rusije. Potem ko so na derbiju proti drugouvrščeni Lokomotivi iz Moskve zmagali kar s 6:1, so ji dva kroga pred koncem pobegnili za neulovljivih devet točk. Za Zenit je to tretji zaporedni naslov in sedmi skupno.