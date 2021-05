Na sojenju nekdanjima prvima damama Probanke pričala oškodovana podjetnika

Maribor, 3. maja - Na novem sojenju nekdanjima prvima damama Probanke Romani Pajenk in Milani Lah zaradi domnevne poslovne goljufije so danes na mariborskem okrožnem sodišču spet zaslišali kot priči domnevno oškodovana podjetnika Srečka Šamperla in Mirana Igerca. Zaradi časovne oddaljenosti dogajanja, pa tudi zaradi pešanja spomina, nista povedala nič novega.