Policija v Berlinu aretirala več kot 250 protestnikov

Berlin, 2. maja - V Berlinu, kjer je v soboto zvečer shode in proteste ob mednarodnem prazniku dela spremljalo tudi nasilje, je policija aretirala več kot 250 ljudi, so danes sporočile pristojne oblasti. V spopadih med protestniki in policijo je bilo poškodovanih več kot 50 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.