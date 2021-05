Basilašvili v Münchnu do pete turnirske zmage

München, 2. maja - Gruzijec Nikoloz Basilašvili je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Münchnu. Devetindvajsetletni igralec iz Tbilisija in peti nosilec turnirja z nagradnim skladom 419.000 evrov je v današnjem velikem finalu po uri in 28 minutah premagal sedmopostavljenega Nemca Jan-Lennarda Struffa s 6:4 in 7:6 (5).