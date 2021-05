Pravoslavna velika noč po svetu znova v znamenju pandemije

Moskva, 2. maja - Pravoslavni kristjani po svetu danes obeležujejo veliko noč, ki jo že drugo leto zapored zaznamujejo ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Tako so verske slovesnosti znova močno okrnjene. Veliko noč med drugim danes praznujejo v Srbiji in drugih državah Zahodnega Balkana, Rusiji, Izraelu, Grčiji in Egiptu.