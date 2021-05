Terme Čatež v koronskem letu z upadom prihodkov in izgubo

Čatež ob Savi, 2. maja - Terme Čatež, eno največjih turističnih podjetij v državi, so v 2020 močno občutile negativne učinke epidemije covida-19, ki je še posebej močno prizadela panogi gostinstva in turizma. Ob precejšnjem padcu nočitev glede na 2019 so na ravni skupine zabeležili 25-odstotni upad prihodkov, čista izguba pa je ob koncu leta dosegla 3,1 milijona evrov.