V Mjanmaru na protestih proti vojaški hunti znova več žrtev

Naypyitaw, 2. maja - V Mjanmaru se je danes na ulice znova podalo na tisoče protestnikov, ki po februarskem vojaškem udaru zahtevajo demokracijo in pozivajo k "pomladni revoluciji". Mjanmarske varnostne enote so znova streljale na protestnike in po poročanju tamkajšnjih medijev ubile najmanj pet ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.