V prometni nesreči blizu Izlak umrl 22-letnik

Izlake, 2. maja - Zgodaj danes zjutraj se je v kraju Orehovica blizu Izlak zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil 22-letnik. Ta je hodil po napačni strani ceste med Izlakami in Trojanami in nenadoma stopil pred vozilo, ki ga je upravljal 36-letnik. V trčenju je 22-letnik utrpel takšne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz PU Ljubljana.