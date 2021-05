Umrla igralka Olympia Dukakis

Los Angeles, 2. maja - V starosti 89 let je na domu v New Yorku umrla priznana gledališka in filmska igralka Olympia Dukakis, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mednarodno priznana je postala relativno pozno, v 80. letih minulega stoletja, z vlogama v filmih Mesečnica in Jeklene magnolije. Za film Mesečnica je prejela oskarja za stransko žensko vlogo.