V Indiji v enem dnevu več kot 400.000 novih okužb

New Delhi, 2. maja - V indijski prestolnici New Delhi bodo zaradi naraščanja števila novih okužb z novim koronavirusom za en teden podaljšali ustavitev javnega življenja, so sporočile tamkajšnje oblasti. V Indijo, kjer so v soboto potrdili rekordnih več kot 400.000 novih okužb, medtem prihaja mednarodna pomoč, poročajo tuje tiskovne agencije.