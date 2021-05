Horvatova in Rudolf bronasta na SP štafet na Poljskem

Vroclav, 1. maja - Slovenska rekorderja Anita Horvat in Žan Rudolf sta na svetovnem prvenstvu štafet v poljski Šleziji v teku mešanih štafet na 2 X 2 X 400 m osvojila bronasto medaljo (3:41,95). Zmagala je gostiteljica Poljska (3:40,92), nastopila sta Joanna Jozwik in Patryk Dobek, druga sta bila Kenijca Naomi Korir in Ferguson Cheruiyot Rotich (3:41,79).