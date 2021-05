Vinolas in Norrie v finalu Estorila

Estoril, 1. maja - Španec Albert Ramos Vinolas in Britanec Cameron Norrie sta finalista teniškega turnirja v Estorilu. Petindvajsetletni Norrie, sicer rojen v Južnoafriški republiki (50. na lestvici ATP), bo imel v nedeljo priložnost za prvo lovoriko ATP, osem let starejši 46. igralec sveta pa je doslej slavil dvakrat, 2016 v Bastadu in 2019 v Gstaadu.