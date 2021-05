Handanović in Inter na pragu naslova prvaka

Ljubljana, 1. maja - Nogometaši milanskega Interja so v 34. krogu italijanskega prvenstva gostovali pri zadnjeuvrščenem Crotoneju. Pričakovano so prišli do zmage z 2:0, s katero so zelo blizu potrditve naslova. Tega se lahko veselijo že v nedeljo, če drugouvrščeni Atalanti ne uspe zmagati pri Sassuolu.