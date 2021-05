PSG z zmago vsaj za nekaj ur na vrh lestvice

Ljubljana, 1. maja - Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 35. krogu francoskega prvenstva gostili Lens in zmagali z 2:1. S tem so vsaj začasno skočili na vrh lestvice, kjer imajo dve točki prednosti pred Lillom. A slednji lahko spet prevzame vodilni položaj zvečer, ob 21. uri namreč gosti Nico.