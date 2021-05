Woods izkoristil padec Thomasa za zmago na kraljevski etapi

Sion, 1. maja - Kanadčan Michael Woods (Israel Stuart Up) je zmagovalec 161 km dolge kraljevske etape kolesarske dirke po Romandiji od Siona do gorskega cilja v Thyonu na več kot 2000 m nadmorske višine. V težkih deževnih razmerah je v finišu Kanadčan dobil dvoboj z Britancem Geraintom Thomasom, ki je v končnici padel in prevzel vodstvo v skupnem seštevku.