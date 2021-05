V krški nuklearki ob končevanju remonta drevi občasno hrup

Krško, 1. maja - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) se bo pri končevanju rednega remonta, ki so ga začeli 31. marca, in pri pripravi elektrarne na vnovični zagon drevi oz. do vključitve elektrarne v omrežje občasno pojavljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega nejedrskega dela elektrarne. Prebivalce v njeni okolici prosijo za razumevanje, so sporočili iz Neka.