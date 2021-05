Zapiranje restavracij po odločitvi belgijskega sodišča nezakonito

Bruselj, 1. maja - Belgijsko sodišče je v petek razsodilo, da so vladni ukrepi, ki v času pandemije covida-19 predpisujejo zapiranje restavracij in kavarn, nezakoniti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po presoji sodišča so bile omejitve, ki jih je predpisala notranja ministrica Annelies Verlinden, nezakonite, saj ministrica ni bila pooblaščena za odločanje o tem.