Pogrešano Urško Saletinger našli mrtvo pod Češko kočo

Jezersko, 1. maja - Policija preklicuje iskanje 36-letne Urške Saletinger, ki so jo iskali od nedelje. Planinko so dopoldne našli mrtvo pod Češko kočo in jo s helikopterjem prepeljali v dolino. Okoliščine kažejo na smrt zaradi zdrsa na območju letne poti na Češko kočo in posledično padec po strmem terenu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.