Jerkičeva v nagovoru v predsedniški palači kritična do odnosa vlade do socialnega dialoga

Ljubljana, 1. maja - Prvi maj niso bučna praznovanja, niso samo kresovi in druženje, je v prvi meri namenjen poglobljenemu razmisleku o delavskih pravicah, je v nagovoru v predsedniški palači poudarila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Opozorila je na ignoranco vlade do sindikatov in izpostavila pomen socialnega dialoga.