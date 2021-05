Cigler Kralj: Delo bo nosilni steber nove realnosti po epidemiji

Ljubljana, 1. maja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je ob današnjem prazniku dela poudaril, da bo delo nosilni steber nove realnosti po pandemiji novega koronavirusa. Hkrati po njegovih besedah "vsi ugotavljamo, da je delo velika vrednota in da si velika večina ljudi želi delati in s tem prispevati k skupnemu dobremu".